Advertisement

أخبار عاجلة

نيابة مصراتة الليبية: ضبط نحو 15000 قطعة حشيش وأكثر من 800,000 قرص مخدر مهرب من تركيا (العربية)

Lebanon 24
04-11-2022 | 13:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجامعة العربية تدعو لوضع إجراءات تنفيذية لإنجاز الانتخابات الليبية
lebanon 24
04/11/2022 21:50:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أوكرانيا: سنواصل العمل مع تركيا والأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق تصدير الحبوب (العربية)
lebanon 24
04/11/2022 21:50:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القمة العربية... خلافات بشأن ايران وتركيا
lebanon 24
04/11/2022 21:50:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع تركيا: تركيا وإسرائيل لاعبان مهمان في المنطقة وتجمعهما روابط مهمة (العربية)
lebanon 24
04/11/2022 21:50:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:26 | 2022-11-04
15:22 | 2022-11-04
15:19 | 2022-11-04
14:55 | 2022-11-04
14:42 | 2022-11-04
14:41 | 2022-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website