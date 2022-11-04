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مستشار الأمن القومي الأميركي من أوكرانيا: الانتخابات النصفية لن تؤثر على دعمنا لكييف (العربية)

Lebanon 24
04-11-2022 | 14:07
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