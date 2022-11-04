Advertisement

أخبار عاجلة

تويتر تسرح "حوالى 50 %" من موظفيها في كل أنحاء العالم (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
04-11-2022 | 14:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة الروسية: وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيكون له "تأثير ضار" على الأسواق العالمية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/11/2022 21:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: عمليات الضم في أوكرانيا "لا مكان لها في العالم المعاصر" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/11/2022 21:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن يحض جميع الأطراف في باكستان على "الامتناع عن أعمال العنف" بعد الهجوم على رئيس الوزراء السابق (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/11/2022 21:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في بلدات في محيط غزة للتحذير من إطلاق محتمل لصواريخ فلسطينية
lebanon 24
04/11/2022 21:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:26 | 2022-11-04
15:22 | 2022-11-04
15:19 | 2022-11-04
14:55 | 2022-11-04
14:42 | 2022-11-04
14:41 | 2022-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website