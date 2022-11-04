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فوكس نيوز: إيلون ماسك يتخلص من نصف الموظفين في تويتر وعددهم 3700 موظف (العربية)

Lebanon 24
04-11-2022 | 14:55
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