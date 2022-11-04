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بايدن: أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية جزء من أمننا القومي كونها تدخل بصناعة الأسلحة

Lebanon 24
04-11-2022 | 16:01
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