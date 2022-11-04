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أخبار عاجلة
المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران: الأدلة واضحة على استخدام مسيرات إيرانية الصنع في أوكرانيا رغم نفي طهران
Lebanon 24
04-11-2022
|
16:39
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