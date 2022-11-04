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ريشي سوناك لـ "التايمز": لا يمكن للناس أن يتوقّعوا من الدولة أن تعالج مشاكل الجميع

Lebanon 24
04-11-2022 | 18:25
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