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بابا الفاتيكان يصل إلى ملعب البحرين الوطني حيث يترأس قداسا بمشاركة أكثر من 20 ألف شخص (سكاي نيوز)
Lebanon 24
05-11-2022
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01:08
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