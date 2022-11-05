السنيورة: حسن النوايا هو المبدأ الذي يجب ان تبدأ به اي مبادرة او اي حل واليوم الاساس هو الوصول الى رئيس جمهورية يؤمن باتفاق الطائف ويسعى الى تثبيته

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