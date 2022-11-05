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المطران بولس مطر: أن نكون أمة واحدة يعني أننا نستطيع بناء لبنان دولة واحدة ونرجو من اللبنانيين أن يضعوا خلافاتهم تحت سقف الأخوة وليس فوقه

Lebanon 24
05-11-2022 | 05:23
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المطران مطر: نرجو من اللبنانيين وضع خلافاتهم تحت سقف الأخوة وليس فوقه
lebanon 24
05/11/2022 16:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: لبنان بحاجة لحزب الله دفاعياً لكن المطلوب أن تكون المنظومة الدفاعية واحدة تحت مظلة الدولة اللبنانية وهذا يُترجم لاحقاً في الاستراتيجية الدفاعية
lebanon 24
05/11/2022 16:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
معوّض: أشكر كل النواب الذين أعطوني ثقتهم وأعتبر نفسي أنني أمثل خيار السيادة والإصلاح والوفاق بين اللبنانيين والتوافق لا يمكن بناءه بسلاح خارج إطار الدولة
lebanon 24
05/11/2022 16:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران بولس مطر: عودتنا إلى الطائف فرصة للبنان، والنظام السياسي خاضع للتبديل ضمن حوار يجب ألّا يتوقّف، والحوار واجب علينا بمحبة وأخوّة
lebanon 24
05/11/2022 16:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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