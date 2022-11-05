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بطرس حرب من الأونيسكو: من السهل اليوم انتقاد الطائف ولكن لم يكن سهلًا ما كان يُعانيه يومها لبنان من قتل وقصف

Lebanon 24
05-11-2022 | 05:46
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