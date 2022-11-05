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زيلنسكي: نثمن توفير الولايات المتحدة والتشيك وهولندا 90 دبابة T-72 لأوكرانيا بما يشكل دعما كبيرا ومطلوبا بشدة (الجزيرة)

Lebanon 24
05-11-2022 | 06:00
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