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تاس عن الدفاع الروسية: إسقاط طائرة ميج 29 تابعة لسلاح الجو الأوكراني في ميكولاييف (الجزيرة)

Lebanon 24
05-11-2022 | 07:14
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