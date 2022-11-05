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الخارجية الأميركية: بلينكن أعرب عن قلقه العميق بشأن الوضع في الضفة وفقدان الأرواح الفلسطينية والإسرائيلية (الجزيرة)

Lebanon 24
05-11-2022 | 09:09
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