Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي يدين عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية ويطالب بـ"رد موحّد" (الشرق)

Lebanon 24
05-11-2022 | 11:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يطالب بـ"رد موحد" على كوريا الشمالية
lebanon 24
05/11/2022 20:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: الاتحاد الأوروبي سيوافق "على الأرجح" على تحديد سقف سعر النفط الروسي على مرحلتين (الشرق)
lebanon 24
05/11/2022 20:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: لسنا في عجلة من أمرنا للرد على "القيود الغبية" التي فرضها الاتحاد الأوروبي بشأن التأشيرات (الشرق)
lebanon 24
05/11/2022 20:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يطالب برد موحد على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية تجاه البحر (العربية)
lebanon 24
05/11/2022 20:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:59 | 2022-11-05
13:42 | 2022-11-05
13:18 | 2022-11-05
12:55 | 2022-11-05
12:54 | 2022-11-05
12:48 | 2022-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website