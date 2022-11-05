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التيار الوطني الحر عن إشكال "صار الوقت": لاحظنا على مواقع التواصل الإجتماعي محاولات إظهار "التيار" كمليشيا مسلّحة وشباب التيار كـ "بلطجية" وللجميع نقول شبابنا "قوادم"

Lebanon 24
05-11-2022 | 12:47
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