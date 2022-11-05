Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي: إيران تكذب بقولها إنها أرسلت عددا محدودا من المسيرات لروسيا

Lebanon 24
05-11-2022 | 13:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الممثل الخاص الأميركي لإيران: طهران أرسلت لروسيا عشرات المسيرات هذا الصيف فقط
lebanon 24
06/11/2022 04:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: إيران ترسل أعداداً كبيرة من المسيرات إلى روسيا
lebanon 24
06/11/2022 04:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
‏CNN عن مسؤولين غربيين: إيران تستعد لإرسال المزيد من المسيرات والصواريخ لروسيا (العربية)
lebanon 24
06/11/2022 04:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: حذرنا من تزويد إيران لروسيا بالمسيرات ولدينا آليات قوية سنستخدمها لمحاسبة طهران (الجزيرة)
lebanon 24
06/11/2022 04:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:52 | 2022-11-05
16:36 | 2022-11-05
15:47 | 2022-11-05
15:26 | 2022-11-05
13:59 | 2022-11-05
13:42 | 2022-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website