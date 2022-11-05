رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يؤكد لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دعم دولة الإمارات لكل ما يحقق الوفاق والاستقرار في العراق ويلبي تطلعات شعبه إلى التقدم والازدهار

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