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البطريرك الراعي: يجب انتخاب رئيس للجمهورية حفاظاً على الكيان وليكن واضحاً ان الاولوية على الاولويات هي انتخاب رئيس الجمهورية

Lebanon 24
06-11-2022 | 03:33
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باسيل بعد لقائه البطريرك الراعي: الاولوية المطلقة لانتخاب الرئيس وللأسف بعد ايام سندخل بالفراغ الرئاسي الذي يتعاطى معه الجميع كأمر واقع من دون ان يبذل اي احد الجهد للحوار والتفاهم
lebanon 24
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