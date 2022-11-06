الراعي: مع غياب رئيس الجمهورية يتعذر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ورئيس الجمهورية ليس لزوم ما لا يلزم بل هو حاكم الجمهورية والمشرف على مؤسساتها

Lebanon 24