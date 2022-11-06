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الراعي: تريدون لبنان واحداً انتخبوا رئيسا ما قيمة نيابتكم اذا كنتم لا تملكون حرية القرار في انتخاب رئيس ؟

Lebanon 24
06-11-2022 | 03:38
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