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رئيس COP26 ألوك شارما: نأمل أن تسفـر قمة COP27 عن إتاحة تمويل إضافي لمواجهة تغير المناخ

Lebanon 24
06-11-2022 | 04:49
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