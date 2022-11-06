Advertisement

أخبار عاجلة

ارتفاع ضحايا القصف على مخيم مرام في إدلب إلى 9 قتلى و 70 جريحاً

Lebanon 24
06-11-2022 | 05:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإيراني على كردستان العراق لـ 13 قتيلا و58 مصابا
lebanon 24
06/11/2022 18:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد قتلى "كارثة الجسر" في الهند
lebanon 24
06/11/2022 18:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد قتلى "مأساة الهالوين"
lebanon 24
06/11/2022 18:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر هندية: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر في نهر ماتشو في بلدة موربي إلى 68 قتيلا
lebanon 24
06/11/2022 18:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:00 | 2022-11-06
10:58 | 2022-11-06
10:54 | 2022-11-06
10:39 | 2022-11-06
10:30 | 2022-11-06
10:26 | 2022-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website