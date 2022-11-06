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وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين غربيين: واشنطن وحلفاؤها يرون احتمالاً ضئيلاً لنهاية تفاوضية قريبة للحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
06-11-2022
|
10:03
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