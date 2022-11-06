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مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: أطراف عدة تعمل على تمديد اتفاق الحبوب في أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
06-11-2022 | 10:54
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