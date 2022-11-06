22
o
بيروت
21
o
طرابلس
4
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
9
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
22
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
حركة المرور كثيفة من عاليه باتجاه الصياد (التحكم المروري)
Lebanon 24
06-11-2022
|
11:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعطل شاحنة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد وحركة المرور كثيفة (التحكم المروري)
Lebanon 24
تعطل شاحنة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد وحركة المرور كثيفة (التحكم المروري)
07/11/2022 05:46:54
07/11/2022 05:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه نهر الموت
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه نهر الموت
07/11/2022 05:46:54
07/11/2022 05:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من جسر خلدة باتجاه أنفاق المطار ومن قصقص باتجاه رأس النبع حتى تقاطع بشارة الخوري (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من جسر خلدة باتجاه أنفاق المطار ومن قصقص باتجاه رأس النبع حتى تقاطع بشارة الخوري (التحكم المروري)
07/11/2022 05:46:54
07/11/2022 05:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار (التحكم المروري)
07/11/2022 05:46:54
07/11/2022 05:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الطقس سينقلب: منخفض جوي عملاق سيضرب لبنان.. أمطار وثلوج وأجواء باردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس سينقلب: منخفض جوي عملاق سيضرب لبنان.. أمطار وثلوج وأجواء باردة في هذا الموعد
02:05 | 2022-11-06
06/11/2022 02:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الكهرباء وساعات التغذية.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
جديد الكهرباء وساعات التغذية.. إليكم آخر المعطيات
03:15 | 2022-11-06
06/11/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أين انتقل جريصاتي بعد انتهاء عهد عون؟ وماذا عن علاقته بباسيل؟
Lebanon 24
أين انتقل جريصاتي بعد انتهاء عهد عون؟ وماذا عن علاقته بباسيل؟
01:45 | 2022-11-06
06/11/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسَك بها.. ماذا فعل سليم جريصاتي بـ"ساعة" سامي الجميل؟
Lebanon 24
أمسَك بها.. ماذا فعل سليم جريصاتي بـ"ساعة" سامي الجميل؟
02:45 | 2022-11-06
06/11/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة صباحية مرتفعة للدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
تسعيرة صباحية مرتفعة للدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
02:18 | 2022-11-06
06/11/2022 02:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:55 | 2022-11-06
كوريا الشمالية: سنرد بحزم على التدريبات العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية
18:30 | 2022-11-06
تظاهرات ليلية ضد النظام الإيراني في سنندج في كردستان إيران
17:53 | 2022-11-06
وكالة يونهاب: بيونغ يانغ تقول إنها سترد بشكل حازم على التدريبات الأميركية الكورية الجنوبية
17:51 | 2022-11-06
واشنطن بوست: إطلاق المقاتلات تجاه إيران جاء بعد تحذير تقارير استخباراتية من هجمات إيرانية على أهداف بالسعودية
17:43 | 2022-11-06
واشنطن بوست: القيادة الوسطى أطلقت مقاتلات تجاه إيران كجزء من حالة تأهب شاملة للقوات الأميركية والسعودية
17:42 | 2022-11-06
بيونغ يانغ تتعهد برد عسكري حازم على التدريبات الأميركية - الكورية الجنوبية
فيديو
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
Lebanon 24
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
04:08 | 2022-11-06
07/11/2022 05:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة أميركية تُثير الجدل بتصريحاتها: لن نصرف سنتا واحدا لأوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
نائبة أميركية تُثير الجدل بتصريحاتها: لن نصرف سنتا واحدا لأوكرانيا (فيديو)
23:30 | 2022-11-05
07/11/2022 05:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
03:24 | 2022-10-31
07/11/2022 05:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact