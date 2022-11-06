رئيس مجلس النواب نبيه بري في دردشة مع الصحفيين: حاولت استمزاج اراء جميع الكتل قبل توجيه الدعوات بشكل رسمي وبعد ان اوضحت كتلتان اساسيتان هما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر رفضهما لفكرة الحوار تراجعت عن الموضوع

Lebanon 24