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البيت الأبيض: بايدن وشولتس أكدا استمرار التزام الولايات المتحدة وألمانيا بدعم أوكرانيا ضد العدوان الروسي

Lebanon 24
06-11-2022 | 13:37
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