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بو صعب: الأميركيون والأوروبيون على استعداد لمساعدة لبنان على أن يكون لديه صندوق سيادي شفاف يحظى بثقة دولية (LBCI)

Lebanon 24
06-11-2022 | 15:01
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