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بو صعب: توصلنا مع الوفد القبرصي الى اتفاق شفهي في يوم واحد وطلبت من وزير الاشغال الا يأخذ الموضوع الاداري وقتا والا نكون معنيين باي خلاف اقليمي قد يؤخر الاتفاق مع قبرص (LBCI)

Lebanon 24
06-11-2022 | 15:01
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بو صعب بعد اجتماع وفد قبرصي بالرئيس عون: ناقشنا النقاط التي كانت عالقة بين الجمهورية اللبنانية وقبرص والوفد القبرصي طلب لقاءنا بعد الاتفاق على النقطة 23 بالنسبة للحدود الجنوبية
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07/11/2022 05:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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07/11/2022 05:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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