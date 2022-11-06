بو صعب: توصلنا مع الوفد القبرصي الى اتفاق شفهي في يوم واحد وطلبت من وزير الاشغال الا يأخذ الموضوع الاداري وقتا والا نكون معنيين باي خلاف اقليمي قد يؤخر الاتفاق مع قبرص (LBCI)

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