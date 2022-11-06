أمين سلام: لن يُدعى إلى جلسة حكومية "إذا بدها تعمل مشكل" والرئيس ميقاتي قال انه لن يدعو إلى جلسة للحكومة إلا بالتنسيق مع قوى الحكومة ومجلس النواب (الجديد)

Lebanon 24