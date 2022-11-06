أمين سلام: تواصل معي الوزير باسيل بأننا ذاهبون إلى مرحلة مواجهة إذا بقي عدم الوضوح بموضوع عمل الحكومة وصلاحيات رئيس الجمهورية وقلت أن موقفي النص والقانون والدستور (الجديد)

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