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أمين سلام: تواصل معي الوزير باسيل بأننا ذاهبون إلى مرحلة مواجهة إذا بقي عدم الوضوح بموضوع عمل الحكومة وصلاحيات رئيس الجمهورية وقلت أن موقفي النص والقانون والدستور (الجديد)

Lebanon 24
06-11-2022 | 15:04
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