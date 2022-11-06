صحيفة "وول ستريت جورنال": مستشار الأمن القومي الأميركي شارك في محادثات غير معلنة مع كبار مساعدي الرئيس الروسي بشأن التصعيد العسكري في أوكرانيا والتهديدات النووية

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