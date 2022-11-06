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وول ستريت جورنال: المحادثات السرية الأميركية الروسية بشأن أوكرانيا تهدف إلى تجنب صراع أوسع

Lebanon 24
06-11-2022 | 17:26
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