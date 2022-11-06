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واشنطن بوست: القيادة الوسطى أطلقت مقاتلات تجاه إيران كجزء من حالة تأهب شاملة للقوات الأميركية والسعودية

Lebanon 24
06-11-2022 | 17:43
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