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رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن وقوع قتلى في حادث تدافع "الهالوين" ويتعهد بمحاسبة المسؤولين

Lebanon 24
06-11-2022 | 23:47
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