Advertisement

أخبار عاجلة

تم رفع المركبة المعطلة داخل نفق المطار باتجاه بيروت ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)

Lebanon 24
07-11-2022 | 00:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: تعطل مركبة داخل نفق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
lebanon 24
07/11/2022 11:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حادث مروري داخل انفاق المطار باتجاه خلدة الأضرار ماديّة وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
lebanon 24
07/11/2022 11:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أشغال داخل نفق المطار باتجاه بيروت (التحكم المروري)
lebanon 24
07/11/2022 11:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: سقوط حمولة من شاحنة على الطريق الممتد من سليم سلام باتجاه وسط بيروت وتتم المعالجة من قبل مفرزة بيروت الثانية
lebanon 24
07/11/2022 11:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:06 | 2022-11-07
03:48 | 2022-11-07
03:38 | 2022-11-07
02:49 | 2022-11-07
02:39 | 2022-11-07
02:34 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website