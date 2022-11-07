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وزير الاقتصاد الفرنسي: قطاعنا الصناعي يخضع لنقص بالقدرة التنافسية مرتبط باختلاف أسعار الطاقة بين أميركا وأوروبا
Lebanon 24
07-11-2022
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01:54
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