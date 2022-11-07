البطريرك الراعي باجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك: لبنان في أخطر مرحلة من تاريخه السياسي والاقتصادي فيا ليتهم يسمعون نداء قداسة البابا فرنسيس بالأمس

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