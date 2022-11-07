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الشيخ محمد بن زايد: عالمنا يواجه تحديات معقدة ومن بينها تغير المناخ الذي أصبح يؤثر على الأمن والاستقرار

Lebanon 24
07-11-2022 | 06:08
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