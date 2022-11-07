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وزير الدفاع التركي: بدء محادثات مع وفد من وزارة الدفاع الأميركية يزور أنقرة

Lebanon 24
07-11-2022 | 06:50
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