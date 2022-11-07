Advertisement

أخبار عاجلة

نائب الرئيس الأميركي الأسبق آل غور: نحن كقادة عالميين نواجه مشكلة مصداقية في التعامل مع قضية المناخ

Lebanon 24
07-11-2022 | 06:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط: المعركة الكبرى ليست الآن في صلاحيّات الرئاسة الواضحة دستورياً وسياسياً بل المشكلة في إنتخاب الرئيس ولاحقاً تشكيل حكومة ذات مصداقية تطلق الإصلاحات المطلوبة للبدء بالانقاذ الاقتصادي والمالي
lebanon 24
07/11/2022 16:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة الرئيس الأميركي: سنستمر في محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين في إيران (العربية)
lebanon 24
07/11/2022 16:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يلتقي الوسيط الأميركي اموس هوكستين في حضور نائب رئيس المجلس النيابي ووزير الخارجية واعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأميركي
lebanon 24
07/11/2022 16:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا بالتزامن مع زيارة نائبة الرئيس الأميركي لكوريا الجنوبية
lebanon 24
07/11/2022 16:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:36 | 2022-11-07
08:45 | 2022-11-07
08:26 | 2022-11-07
08:13 | 2022-11-07
07:58 | 2022-11-07
07:45 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website