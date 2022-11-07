Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: "إسرائيل" نقلت إلى اًوكرانيا منظومات إنذار متقدّمة مضادّة لإطلاق الصّواريخ

Lebanon 24
07-11-2022 | 07:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: "إسرائيل" تلقت تحذيراً من روسيا بأن نقل "تل أبيب" منظومات دفاعية إلى أوكرانيا تجاوز للخط الأحمر وله تداعيات
lebanon 24
07/11/2022 16:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد الإصابات في عملية الدهس قرب أريحا إلى 5
lebanon 24
07/11/2022 16:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل اعلام إسرائيلية: أضرار في المنطقة الصناعية قرب مستوطنة "شكيد" غرب جنين بعد تعرضها لإطلاق نار قبل قليل
lebanon 24
07/11/2022 16:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابتان طفيفتان قرب "كرني شومرون" بعد تعرض زجاج سيارتيهما لرشق بالحجارة
lebanon 24
07/11/2022 16:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:36 | 2022-11-07
08:45 | 2022-11-07
08:26 | 2022-11-07
08:13 | 2022-11-07
07:58 | 2022-11-07
07:45 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website