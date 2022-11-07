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بوصعب: احتراماً للمجلس النيابي وبعد التغيب المتكرّر لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلبنا من نائبه بكل احترام مغادرة الجلسة على ان يحضر سلامة شخصياً

Lebanon 24
07-11-2022 | 07:10
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