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بوصعب: احتراماً للمجلس النيابي وبعد التغيب المتكرّر لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلبنا من نائبه بكل احترام مغادرة الجلسة على ان يحضر سلامة شخصياً
Lebanon 24
07-11-2022
|
07:10
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