بوصعب: احتراماً للمجلس النيابي وبعد التغيب المتكرّر لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلبنا من نائبه بكل احترام مغادرة الجلسة على ان يحضر سلامة شخصياً

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