Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب رئيس الوزراء البريطاني: سوناك ورئيس الإمارات بحثا الأمن الإقليمي ولا سيما الوضع في إيران ومحادثات الاتفاق النووي

Lebanon 24
07-11-2022 | 07:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ريشي سوناك الزعيم الجديد لحزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني بعد انسحاب بيني موردونت
lebanon 24
07/11/2022 16:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: لابيد ناقش مع الرئيس الألماني أهمية استمرار المواجهة ضد برنامج إيران النووي (الجزيرة)
lebanon 24
07/11/2022 16:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني يقر بأن بلاده تواجه العديد من التحديات ويبدي ثقته في القدرة على إصلاح الوضع الاقتصادي
lebanon 24
07/11/2022 16:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة البريطانية: محادثات هاتفية بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الحكومة ريشي سوناك
lebanon 24
07/11/2022 16:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:36 | 2022-11-07
08:45 | 2022-11-07
08:26 | 2022-11-07
08:13 | 2022-11-07
07:58 | 2022-11-07
07:45 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website