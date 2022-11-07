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ولي العهد السعودي: نسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من استهلاكنا في 2030

Lebanon 24
07-11-2022 | 09:46
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