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انطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على هامش قمة COP27 بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي
Lebanon 24
07-11-2022
|
09:46
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