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العاهل الأردني: شح المياه وضع شروطا على مواردنا المحدودة وهو غير متناسب مع زيادة السكان في المملكة

Lebanon 24
07-11-2022 | 10:12
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