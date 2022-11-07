Advertisement

أخبار عاجلة

الصحة العالمية: وفاة 15 ألف شخص في أوروبا هذا العام بسبب الطقس الحار (العربية)

Lebanon 24
07-11-2022 | 12:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة العالمية: 29 وفاة و63 إصابة إيبولا في أوغندا (العربية)
lebanon 24
07/11/2022 20:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إندونيسيا تعلن وفاة 99 طفلاً بسبب القصور الكلوي الحاد هذا العام
lebanon 24
07/11/2022 20:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: تسجيل 8 وفيات بسبب "الكوليرا" في سوريا منذ 25 آب
lebanon 24
07/11/2022 20:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
‏بوليتيكو: إيلون ماسك طرد فريق السياسة العامة في تويتر الذي يتحقق من حسابات السياسيين (العربية)
lebanon 24
07/11/2022 20:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:34 | 2022-11-07
13:26 | 2022-11-07
12:51 | 2022-11-07
12:23 | 2022-11-07
12:05 | 2022-11-07
12:00 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website