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سوناطراك الجزائرية وإيني الإيطالية: بدء العمل بحقل النفط المرتبط بعقد زملة العربي بإنتاج 10 آلاف برميل مكافئ يوميا (الشرق)

Lebanon 24
07-11-2022 | 12:23
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